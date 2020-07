Sledilci trepetali za Ivjano, po devetih urah se je končno javila (FOTO)

FOTO: Instagram

Radijska voditeljicaje pred časom spakirala kovčke in odšla na popotovanje, ki bi si ga marsikdo želel. Z družino se je ustavila na Havajih, toda to rajsko bivališče ima svoje specifike, ki jih je spoznala tudi ona. Na instagramu je nekaj časa redno objavljala, kakšne so vremenske razmere, saj je območje dosegel hurikan Douglas.Toda sledilo je deveturno zatišje in sledilce je že močno zaskrbelo, da se je pripetilo kaj neprijetnega. Hurikan na srečo ni naredil večje škode, Ivjana pa je nato objavila še posnetke drznih deskarjev, ki jim vihar ni preprečil jahanja valov.Zapisala je še, da se od sosedov sliši glasba in da se povsod veselijo, ker so se izognili najhujšemu, pa tudi to, da je hurikan veliko močnejši od ajdovske burje.Objavila je še fotografijo vinskega kozarca, saj da si je po vsem stresu zaslužila malo sprostitve ...