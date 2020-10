Slavni oče in sin pravita, da nista sprta

Svoj prostor pod soncem bi rad na sceni našel sam.

Pri naših južnih sosedih te dni odmeva vojna, ki jo menda bijeta sin in slavni oče. Mediji pišejo, da naj bi si bilainv laseh, v zelo slabih odnosih in da nimata nobenih stikov. Njuna resnica pa je takšna, da med njima ni prav nobenega spora, slabih odnosov in tudi nihče od njiju si na račun drugega ne želi pozornosti in slave.»V številnih hrvaških medijih se je pojavila trditev, da sva z očetom v slabih odnosih, da se sploh ne videvava in podobno. Povrhu so to povzeli nekateri tuji mediji, na primer v Srbiji, in zdaj oba pojasnjujeva, kako in kaj,« pravi Sebastian, ki je prav tako glasbenik kot oče Daniel. Potomec evrovizijske legende nam je poudaril, da nič od navedenega ni res oziroma da nekatere stvari držijo le delno.»Z očetom sva v dobrih odnosih. Daniel je glasbena legenda in tudi sam grem po njegovih stopinjah. Se kdaj spreva? Se ne strinjava o vsem? Ne misliva enako? Absolutno si prideva navzkriž! Kdor pravi, da v njegovi družini ni tako, laže. Nisva pa sprta. Ni jih malo, ki kot dokaz za svoje trditve o naju, čeprav naju sploh ne poznajo osebno, navajajo tudi, da še nisva posnela dueta,« doda. O skupni pesmi sta se sicer že nekajkrat pogovarjala, a žal dlje od tega še nista prišla.»Ker doslej še nisva prišla do skupne točke, ki je ena od osnov takšnega sodelovanja. Oče ima v mislih kakšno počasnejšo skladbo, jaz pa se bolj nagibam k hitrejšim ritmom. Kako bi to skombinirala, da bi bilo za oba prav, pa še nisva dognala,« pojasni. Oba so najbolj razjezile govorice, da se ne marata, ker si je Daniel kupil prestižnega porscheja, namesto da bi pomagal sinu na začetku njegove glasbene poti.»Oče je imel porscheja, preden sem se rodil, in ga že dolgo nima več. Ne vem, kakšno zvezo ima to z menoj. Kar se pomoči tiče, pa mi Daniel pomaga z nasveti in mnenji. Nekatere upoštevam, drugih ne. Predvsem delam po lastnih zamislih in presoji, saj ne bi rad bil zgolj Danielov sin, čeprav očeta kot glasbenika spoštujem. Sicer želim poudariti, da mi je prav on naredil nekaj prvih skladb,« poudari. Ostro zanika, da na svoji poti izkorišča znano očetovo ime.»Če bi hotel, da mi uspe na ta način, bi že zdavnaj posnela duet in oče bi bil gost na vsakem mojem nastopu. Seveda nastopiva tudi skupaj. Svoj prostor pod soncem na sceni bi rad našel sam,« doda. Da sta v normalnih odnosih, zatrjuje tudi Daniel. Od vsega, kar o njiju govorijo in pišejo te dni, delno drži le, da se ne videvata. »Pa ne samo s Sebastianom, tudi z drugimi sorodniki in družinskimi člani na Hrvaškem se kar nekaj časa nismo. Nisem hodil na Hrvaško, oni pa ne v Slovenijo, stike smo imeli le po telefonu in internetu. A zato še nismo skregani, le previdni, in prav je tako. Sem človek, ki ga skrbi zdravje in se pazim, saj spadam v rizično skupino. Poleg tega sta pozitivni na korono Sebastianova mama in babica,« pove Daniel. Glede dueta s sinom doda, da tudi to pride na vrsto, ko bosta začutila, da je pesem prava.