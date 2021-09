Slavni bodo čarali z Magic Aleksandrom

Bernarda Žarn in Jože Robežnik FOTO: ŽIGA CULIBERG

Aleksander svoje znanje in večletne izkušnje že nekaj časa prenaša tudi na mlajše generacije.

Priljubljena nedeljska popoldanska razvedrilna oddaja Vikend paket se vrača na zaslone TV Slovenija. Po novem boinvsako nedeljo delal družbo tudi priljubljeni čarodej, širši javnosti bolj poznan pod imenom, ki se je v srca mnogih gledalcev in gledalk z domiselnimi triki zapisal že v prejšnjih sezonah.Tokrat pa bo imel v oddaji samostojno rubriko Zvezde čarajo. Kot obljubljajo televizijci, tudi v sedmi sezoni ne bodo mogli mimo aktualnih dogodkov vsakega preteklega tedna, ki jih bodo s kančkom humorja poskušali skupaj z Jožetom komentirati zgovorni in zabavni gostje oziroma komentatorji, ki jih čakajo tudi povsem novi izzivi in zabavne prigode. Pod drobnogled bodo vzeli aktualne rumene novice z domače scene in trače ter komentirali objave slavnih na družabnih omrežjih.V rubriki Zvezde čarajo bodo sodelovali številni znani, ki se bodo lahko prvič preizkusili v spretnosti izvajanja trikov. V svet magije se bodo podali pod taktirko čarodejske palice Magic Aleksandra, čarodeja, ki je s svojimi triki začaral in očaral Slovenijo, za enega najbolj talentiranih čarodejev nove generacije pa so ga razglasili tudi v tujini. Aleksander svoje znanje in večletne izkušnje že nekaj časa prenaša na mlajše generacije.V omenjeni oddaji bo čaral tako z Bernardo kot tudi z Jožetom, ki ju je nekaj trikov naučil že v prejšnjih sezonah, trojici pa se bodo pridružili številni znani obrazi, ki jih bo Aleksander poskušal navdušiti, morda pa tudi osupniti. Prvi, ki se bo pogumno lotil te zahtevne naloge z Magic Aleksandrom, bo voditelj Jože Robežnik.Katere zvezde vse bodo še čarale ob nedeljah popoldne in katere neverjetne trike z nenavadnim in nepojasnjenim dogajanjem, ki je v nasprotju z vsemi naravnimi in fizikalnimi zakoni, bodo izvajale, pa bomo izvedeli v nadaljevanju oddaje. Prva bo na sporedu, kot že rečeno, 12. septembra.