Slavna brata zaljubljena v isto pevko

Njuno srce je hitreje poskočilo ob pogledu na Nino Pušlar. FOTO: DEJAN JAVORNIK

Bratainsta tista simpatična Korošca, ki sta se širni Sloveniji predstavila v priljubljenem šovu Slovenija ima talent. Njun talent so prepoznali tako žiranti kot tudi gledalci in kmalu sta se znašla na samem vrhu priljubljenosti na slovenski glasbeni sceni.Kot duo BQL delujeta od leta 2016, istega leta pa sta v javnost poslala svojo prvo pesem Muza, ki je nastala v sodelovanju z avtorjem in producentomin njegovo ženo, ki sta ju vzela pod svoje okrilje. Leto pozneje sta na Emi nastopila s pesmijo Heart Of Gold, vendar sta zasedla drugo mesto, a se je pesem marca 2017 znašla tudi na svetovno znani spletni glasbeni platformi Spotify, kjer sta se pojavila med top 10 skladbami, ki jih morate slišati.V vseh teh letih sta brata pridobila lepo število zvestih oboževalk, ki ob pogledu na mlada Korošca norijo in kričijo, a kaj, ko je srce obeh že oddano. Že nekaj časa se namreč šušlja, da je starejši Rok v razmerju s prekmursko glasbenico, Anej Piletič pa naj bi ljubil vizažistko. Čeprav sta oba menda v srečnem razmerju, pa sta brata, ki se rada šalita, zdaj priznala, kdo je bila tista ženska, v katero sta bila zagledana kot najstnika. »,« sta brez zadrege povedala mlada glasbenika. S tem seveda ni prav nič narobe, konec koncev je imel prav vsak izmed nas zvezdniško simpatijo.