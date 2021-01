Sladke skrbi Vilija Resnika

Je velik ljubitelj živali.

Čeprav svoji psički rad nagaja, druge kosmatince raje pusti pri miru.

Glasbenikje eden tistih znanih slovenskih obrazov, ki si življenja ne znajo predstavljati brez hišnega ljubljenčka. Članica Resnikove družine je namreč tudi mala pasja dama, jorkširska terierka Rika, ki jih osrečuje že devet let. Mala kosmatinka je sicer prvi kuža Resnikovih, saj pred njo niso imeli še nobenega psa.Zaradi neizkušenosti so pred dokončno odločitvijo za kosmato prijateljico potrebovali čas za tehten premislek. »Odločili smo se za manjšega psa, ki bo bival z nami v stanovanju in bo to praktično, obenem pa ne bo puščal preveč dlak. Pa da bo lahko šel z nami povsod ali skoraj povsod. Majhen kuža je glede tega praktičen. Potrebuje manj prostora, poleg tega pa ga lahko človek preprosto namesti pod pazduho, kadar je to potrebno,« se zasmeji pevec. Sterilizirana baterija, kot ji v šali sam pravi, je enakopraven član pevčeve družine. Vili, ki slovi kot velik šaljivec, ki si rad privošči šale na račun sodelavcev, prijateljev in tudi družinskih članov, celo novinarje je pogosto potegnil za nos, nam je priznal, da norce brije tudi iz svoje pasje prijateljice.Nagaja ji in jo draži, pri čemer se mala kosmatinka nemalokrat tudi precej razjezi. Včasih je še bolj kot šala smešno dejstvo, da se lahko grozno ujezi tudi tako majhna psička, kot je Rika. Vili nam je zaupal, da jo najraje jezi tako, da ji vzame igračo ali pa piha vanjo, pri srcu pa ji ni niti kopel, s katero ji nemalokrat grozi. Pevec pravi, da njihova psička ne mara vode, tudi poleti na morju, ko je izjemno vroče, se vanjo odpravi le za sekundo ali dve in čas najraje preganja v senci pod drevesom. A Vili kljub temu, da se rad šali, ve, kdaj ima njegova kosmatinka dovolj. Pa še to – čeprav svoji psički rad nagaja, druge kosmatince raje pusti pri miru, saj meni, da izzivati psa ni ravno pametno, sploh če ga ne poznaš.