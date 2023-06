Sladke skrbi na otvoritvi

Na povabilo kuratork tretjega in najverjetneje tudi zadnjega Festivala performansa, Urške Brodar in Katarine Stegnar, se je na Novi pošti pet umetnic in umetnikov skozi različne optike in performativne prakse soočilo s temo skrbi. Izhodiščni navdih je bila knjiga Bojane Kunst, ki obravnava težave, s katerimi se umetnost sooča pri izražanju skrbi. Nepozabna dvodnevna umetniška gesta je ponovno presegla običajno festivalsko izkušnjo. Z umetniškimi deli, zasnovanimi posebno za to priložnost, so organizatorji želeli preseči logiko festivalizacije umetnosti, ki se osredotoča predvsem na končne izdelke in njihovo kroženje, ne pa na sam proces ustvarjanja. Dogajanje je ponovno postreglo z edinstveno in premišljeno ponudbo umetniških del ter odprlo prostor za refleksijo o pomembnosti skrbi in refleksije družbenega stanja v umetnosti. Navdušenje in druženje ob tej izkušnji sta bila nalezljiva, kar je le še en dokaz, da umetnost ima moč povezovanja in navdiha. Zaradi predvidenega rušenja stavbe nekdanje poštne poslovalnice (to naj bi se zgodilo v dobrem letu dni) festivala naslednje leto ne bo več, letošnji je bil namreč zadnje dejanje Nove pošte kot skupnega projekta Maske in Slovenskega mladinskega gledališča. Bodo pa čas do rušenja izkoristili za ponovitve doslej nastalih vsebin, ki jih vsekakor ni malo.

Režiserka Ema Kugler in kuratorka performansa Tina Dobnik. FOTO: MEDIASPEED.NET