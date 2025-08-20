Slabe novice za gledalce Kmetije, to so nam povedali na Pop TV

Poletje je običajno čas, ko proste trenutke raje kot pred televizijskimi zasloni preživljamo zunaj, na soncu, v gorah, med valovi, zato je nekoliko okrnjen oziroma spremenjen tudi program komercialnih televizij.

V poletnih mesecih so se tako ljubitelji resničnostnih šovov morali posloviti od Kmetije, Ljubezni po domače in drugih, kar pa ne pomeni, da so ustvarjalci tovrstnih vsebin počivali. Neuradno smo izvedeli, da so tako poleti že začeli snemati novo sezono priljubljene Kmetije, česar pa nam na Pop TV niso želeli potrditi, dejali so le, da »Kmetije to jesen na Pop tv ne bo«.

To pa ne pomeni, da bodo vedno daljši večeri dolgočasni in brez razvedrila. »Obetajo se sveže novosti, pa tudi preizkušeni formati, ki jih gledalci že dobro poznajo in radi spremljajo. Že 1. septembra bo naše gledalce razveselila 7. sezona priljubljenega resničnostnega šova Ljubezen po domače, kjer bodo kmetje ponovno iskali svojo ljubezen. To jesen pa prihaja tudi povsem nova slovenska serija Nemirna kri, ki bo zagotovo pritegnila pozornost z napeto zgodbo in vrhunsko igralsko zasedbo. Program bo, kot vedno, pester, raznolik in oblikovan tako, da vsakdo najde nekaj zase,« razočarane oboževalce Kmetije mirijo na najbolj gledani komercialni televiziji pri nas.