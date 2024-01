Skupina Mi2 žaluje: Hvala, da si bil del naše familije

»Dobro šraufaj tam zgoraj, naš veliki Mikro. Hvala za vse, kar si nam dal, in hvala, da si bil del naše familije. Za vedno.«

To sporočilo so objavili na uradnem profilu na facebooku skupine Mi2 v spomin na Alana Vraniča, znanega pod vzdevkom Mikro.

Novica je razžalostila številne, mnogi so pod objavo izrazili sožalje. Izpostavljamo nekaj zapisov:

»Vsak zvok, od tu naprej, si zdaj tudi ti. In vsaka tišina si ti. Ker če zvoka ne objame tišina, tudi zvok ne more obstajati.«

»Si lahko mislim, da poleg bolečine in praznine ostaja z vami nešteto zgodb, ki ne bodo nikoli šle v pozabo.«

»Nikoli ne bom pozabila vrhunskega akustičnega koncerta v Minoritih v Mariboru, mislim, da je bilo septembra 22., bilo je kot v dnevni sobi, Mi2 ste ga nam, publiki, predstavili kot del benda, kot vrhovnega šefa koncerta, in res je bil, s srcem pri stvari je skrbno in z nasmeškom na obrazu letal sem ter tja in preverjal, če je res vse na njegovem visokem nivoju. Zakaj tako hitro odidejo tako izjemni ljudje?«

»Mikroman, fajn poštimaj zvok tam gor, tako kot si ga tu dol.«

Sporočilo so pustili tudi tabujevci: »Srce se nam trga. Krasen človek. Manjkal boš zelo. Iskreno sožalje svojcem, prijateljem in sodelavcem.«