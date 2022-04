Skupina LPS že odpotovala v Torino

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je pred odhodom v italijanski Torino sprejel člane glasbene skupine LPS, ki bo Slovenijo zastopala na letošnjem izboru za pesem Evrovizije.

»Zelo smo ponosni, da letošnji zmagovalci Eme prihajajo z dveh celjskih gimnazij, Gimnazije Celje – Center in I. gimnazije v Celju. Zala, Mark, Gašper, Filip in Žiga so nadarjeni mladi glasbeniki, ki v zadnjem času z veliko discipline usklajujejo šolske obveznosti in vse, kar je s seboj prinesla zmaga na slovenskem izboru za Eurosong,« je mladim polaskal župan Šrot in jim še enkrat čestital ter zaželel vso srečo in uspešen nastop v Torinu. Podaril jim je tudi hoodyje z napisom Come to Celje and sing with LPS, da bodo v Italiji lahko vsem pokazali, od kod prihajajo. Sicer pa bomo za LPS navijali 10. maja, ko bo na vrsti prvi polfinalni večer, po njem pa bo že znano, ali jih bomo videli in slišali tudi na velikem odru Eurosonga.

Župan je ponosen, da letošnji predstavniki na Evroviziji prihajajo iz Celja. FOTO: ANDRAŽ PURG

Mladi glasbeniki so pred odhodom v Torino javnosti predstavili videospot za pesem Disko, ki je nekaj resnično posebnega, in sicer je izpod peresa Mance Matelič, sošolke dveh članov zasedbe (Filipa in Gašperja), nastal strip, iz njega pa pod taktirko montažerja Žana Žvižeja videospot za skladbo, s katero se skupina LPS podaja v boj za evrovizijski finale.

»Zdi se nam neprecenljivo, da so videospot ustvarili mladi, ki so poleg tega še naši zelo dobri prijatelji. Prav tako smo skladbo napisali sami. S tem bi radi dokazali, da mladi zmoremo, in pokazali drugim, da je edino, kar je pomembno za uresničitev sanj, le upati si,« so povedali člani skupine, ki se želijo na največjem glasbenem odru v Evropi odlično zabavati.