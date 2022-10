Skupina Joker Out sporočila žalostno novico

Fantje zasedbe Joker Out veljajo za eno najbolj vročih glasbenih skupin v Sloveniji. S hiti Gola, Umazane misli, Barve oceana in še mnogimi drugimi niso navdušili le slovenskih najstnic, temveč tudi zahtevnejše poslušalce. Kljub temu da jim gre vedno bolje in da so po dveh razprodanih koncertih v Cvetličarni in koncertu v Križankah napovedali še koncert v Stožicah, pa se v skupini obeta velika sprememba.

Bojan Cvjetićanin, Kris Guštin, Jure Maček, Jan Peteh in Martin Jurkovič so skupaj stopili pred kamero in svojim zvestim privržencem sporočili nepričakovano vest. Njihov basist Jurkovič se je namreč odločil skupino zapustiti. V čustvenem in ganljivem nagovoru je povedal, da je bila to ena najtežjih odločitev v njegovi karieri in da je hvaležen fantom, da so njegovo odločitev sprejeli s spoštovanjem in da ga pri tem podpirajo.

