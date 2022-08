Skrivnostni oddih čuka Jerneja

Pevec skupine Čuki Jernej Tozon tudi letos dopustuje v Grčiji, in sicer je trenutno na Zakintosu. A letošnje počitnice so skrivnostne. Zadnjih nekaj let je dopust preživljal s prijatelji in glasbenimi kolegi, in to po robinzonsko, letos o svojem oddihu bolj ali manj molči. S kom uživa na vročem grškem soncu, ne želi komentirati, povedal nam je le, da je v dobri družbi in da se ima lepo. Počitnic se je nadvse veselil, saj je bilo letošnje leto precej naporno. Še vedno dela tudi v vrtcu, zato prostih dni skorajda nima. »Peklensko vroče je tukaj, tako da brez skuterja, vode, vetra in mrzlega piva ne gre,« se nam je oglasil iz Grčije. Grčija ga je navdušila že pred leti, zato z veseljem raziskuje otoke.

Grške otoke raziskuje že nekaj let, letos se je odpravil na Zakintos.

»Raziskujem peš, z avtom, motorjem, s čolnom. Kar se da, kar me zanima. Predvsem kultura, narava, zgodovina ter sami ljudje. Tu poslušam samo grško glasbo, obožujem njihovo hrano,« nam je še zaupal priljubljeni glasbenik, ki prizna, da so mu grški zvoki izjemno všečni. »Če se najde kitara v kakšnem domačem lokalu, tudi zabrenkam oziroma se poskušam naučiti katero njihovo ljudsko pesem,« pravi Tozon. Grškega jezika sicer res ne razume, zato peti ni prav lahko. Seveda se da besedilo naučiti, nekaj povsem drugega pa je, ali ga tudi razumeš in ali veš, o čem poješ. Kot kaže, pa je letošnji Jernejev dopust bolj umirjen kot prejšnji, kar pa ne pomeni, da je dolgočasen. Prav nasprotno. Za aktivno počitnikovanje ni nujen le adrenalin. Tega se je Jernej v minulih poletjih več kot naužil s prijatelji. Med drugim se je z druščino doslej znašel v nevihti sredi morja, imeli so celo bližnje srečanje z ognjem, letos pa je dal simpatični čuk prednost drugim počitniškim dejavnostim.

»Bistvo je, da se odklopim ter spočijem in si naberem novih moči za nove glasbene podvige,« pojasni. Kot kaže, malce spremembe dobro dene. Na polno uživa pod grškim soncem in v grškem morju in ne razmišlja veliko o drugih stvareh, temveč se prepušča trenutku. »O naslednjem dopustu ne razmišljam preveč, saj sem šele sredi trenutnega. Poleg tega smo Čuki skoraj do konca leta zasedeni vsak konec tedna, tako da niti ne vem, ali in kakšne možnosti bodo še za letošnje počitnikovanje. No, verjamem pa, da se bo našel prost dan, da jo mahnem v hribe ali v Bovec ali na Sočo. Zagotovo pa se bom januarja odpravil spet kam malo dlje. S kom in kam, še ne vem, bomo videli,« skrivnostno pove.