Skrivnostna Tara: Končno prihaja trenutek, ko vam bom lahko povedala ...

Moj alter ego, ki ljubi umetnost, bo kmalu dobil svoj glas.

Simpatična voditeljica, ki bi morala letošnjo pomlad voditi priljubljeni šov Zvezde plešejo, a je bil ta zaradi epidemije novega koronavirusa prestavljen, stopa na novo pot. Zadnje mesece je namreč delala na projektu, ki bo kmalu ugledal luč sveta.»Končno prihaja trenutek, ko vam bom lahko povedala, kaj za vraga sem ustvarjala med 'koronsko polletko'. Moj alter ego, ki ljubi umetnost, bo kmalu dobil svoj glas,« je še vedno skrivnostna Tara, ki pa dokazuje, da zna v časih, ko je potrebno veliko moči, volje in kreativnosti, ohraniti zdrav razum in trdna tla pod nogami.Je namreč ena tistih, ki nikoli ne klonejo, in je vedno znala zavihati rokave ter si poiskati vir dohodka. Potem ko se je posvetila oblikovanju pohištva, izdelavi keramičnih skodelic in recikliranih torbic, napoveduje projekt, povezan z grafiko, zvokom in oblikovanjem.