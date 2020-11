Skrivnostna Melania je močnejša, kot je videti

Pred štirimi leti se je pisala zgodovina. Mala Slovenija je malodane zavladala svetu. Aleksander Čeferin je postal predsednik Uefe in prvo ime evropskega nogometa, Sevničanka Melania Trump pa je postala prva dama Združenih držav Amerike. A prave ljubezni in odnosa Slovenija in prva dama vse do danes nista razvili.Svetovljan ultramaratonski plavalec Martin Strel je pred dnevi dejal, da Melanii zameri le to, da ni prišla v času predsednikovanja v domovino in še dodatno pripomogla k promociji države in krajev ob Savi. Medtem ko se 66-letni Strel, ki že več kot desetletje živi v ZDA, vrača v domače kraje, na Dolenjsko v zidanico, ...