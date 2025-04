Skrivnostna Ana Pusovnik žari: Taj vidi trebušček, ga pokriva, boža ...

Vplivnica Ana Pusovnik, tudi nekdanja tekmovalka šova Sanjski moški, je novembra s svojim partnerjem Saškom in sinom Tajem javnosti razkrila, da bo še enkrat mamica.

Glede na to, da se datum poroda vztrajno približuje, trebušček pa je že precej obilen, smo Ano povprašali, kako se počuti ter ali ima že vse pripravljeno za prihod nove članice. Kot pravi Korošica, se počuti dobro, a se druga nosečnost od prve precej razlikuje. »Od položaja otroka do večjih slabosti in utrujenosti ... punčka je tudi veliko bolj živahna od prvega fantka,« nam je zaupala ter dodala, da ima že skoraj vse pripravljeno za prihod deklice.

Kako pa Ana svojega prvorojenca Taja pripravlja na prihod mlajše sestrice? »Taj ni star še niti 2 leti, tako da se ne zaveda prihoda sestrice. Vidi trebušček, ga pokriva, boža ... ampak Taj je res nežen, skrben in prilagodljiv, tako da me ne skrbi. Bolj kot njega pripravljam sebe in že zdaj spreminjam rutino, tako da Taj ne bo občutil skoraj nobene spremembe,« nam je še povedala.

Predviden datum poroda pa po besedah Ane za zdaj ostaja skrivnost.