Skrivnost je razkrita! Priljubljena televizijska osebnost se seli na radio

Radio Ekspres je konec junija vzbudil veliko zanimanja na spletu z objavo skrivnostnega sporočila: »Na Ekspres prihaja nova voditeljica! Kdo meniš, da se pridružuje naši ekipi?« Ob tem so delili še fotografijo rjavolase ženske z opazno tetovažo na rami, kar je takoj spodbudilo številna ugibanja med poslušalci in radovedneži na družbenih omrežjih.

In čeprav so pri mediju želeli zadevo še malce oviti v tančico skrivnosti, se je prava uganka razkrila precej hitro – nekdo med komentatorji je pravilno uganil: nova glas radia bo Oriana Girotto!

Potrdila nam je govorice

Za Slovenske novice je priljubljena televizijska osebnost novico tudi uradno potrdila: »Poklicali so me in me povabili k sodelovanju, tam sicer dela Urška Majdič, ki jo tudi osebno poznam. Zadeva ni takoj stekla, mislili smo, da bo šlo hitreje, a sem zbolela. Zdaj je končno prišel ta čas.«

Girotto, ki je širši javnosti najbolj znana kot televizijska voditeljica in gostiteljica različnih oddaj, se bo tokrat preizkusila v bolj intimnem, a zanjo izjemno čustvenem mediju – radiu. »Dela na radiu se zelo veselim, moji občutki so močnejši, kot pa če bi delala na televiziji. Radio je bil zame vedno najlepši medij, za katerega mislim, da moraš imeti posebne sposobnosti. Zelo specifičen medij je, ki pusti specifične vtise. Menim, da je za tem neka odgovornost,« je povedala iskreno.

Rubrika z vonjem po osemdesetih

Čeprav ne bo vodila lastne oddaje, bo njen glas postal stalnica sobot in nedelj na Radiu Ekspres – pravi, da ga bo moč slišati vsako polno uro. Oriana bo namreč sodelovala v posebni rubriki, katere imena še ni razkrila, a bo vsebinsko namenjena glasbenim legendam, rokerjem z okroglimi obletnicami, glasbi iz osemdesetih in temam, ki »zbudijo nostalgijo po MTV časih«.

»To, da bom slišala svoj glas na radiu, se mi zdi res prekrasen občutek,« priznava. In čeprav ni povsem novinka v etru – že v devetdesetih je na italijanskem radiu Gama kratek čas vodila oddajo – jo tokratni izziv navdaja s posebno tremo: »Mislim, da kdor uspe na radiu, je res, res, res talentiran. Zares se veselim.«