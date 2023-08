Skrivna poroka slavnega slikarja Nika, ki je navdušil svet (FOTO)

Nik Anikis, znan neorenesančni slikar, ki je navdušil svet s svojim delom Prekletstvo Tritona in zanj prejel prestižno nagrado ARC centra v New Yorku, je v začetku julija skupaj z izbranko Teo pripravil nepozaben dogodek v osrčju Alp. Njuna skrivna in razkošna poroka je bila zaznamovana s skrbno dodelanimi detajli, od čudovitih oblek, lastno oblikovanih prstanov, izvrstne kulinarike, ki jo je pripravil izbrani chef, pa vse do spontanega poročnega plesa in še mnogo več. Anikis nam je v pogovoru zaupal marsikatero podrobnost, ki je dodatno obogatila že tako najlepši dan njegovega življenja. »Na...