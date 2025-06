Skrito v raju je zgodovina, komercialka že snema novo serijo

Kot je znano, se je priljubljena serija Skrito v raju končala, a na največji komercialni televiziji že pripravljajo nekaj novega.

Tako so pred časom razkrili, da prihaja nova izvirna serija, »ki bo premešala družinske vezi in razkrila, kako daleč smo pripravljeni iti za svojo kri.⁣« To bo serija Nemirna kri, ki bo govorila o družini, ki skriva več, kot pokaže.

Serija Nemirna krI bo govorila o družini, ki skriva več, kot pokaže. FOTO: Instagram Pop Tv

Šlo naj bi za dnevno serijo, ki bi bo na sporedu med tednom, praviloma od ponedeljka do petka, v najbolj gledanem terminu, torej med 20-to in 22-to uro. Na POP TV so povedali, da bodo serijo snemali v največjem studiu v Sloveniji, pa tudi na posestvu s konji.