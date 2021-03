Skoraj nemogoče verjeti, a kuharski šov prvič brez Bineta Volčiča

Ljubitelji kuharskega šova MasterChef Slovenija bodo že kmalu prišli na svoj račun. Prekaljeni sodniški trio Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič namreč v četrtek, 18. marca, v najbolj znani televizijski kuhinji že čaka novih 16 tekmovalcev. Prihajajoča sezona je predstavljala velik izziv celotni produkcijski ekipi, saj so jo snemali v tako imenovanemu mehurčku, bo pa postregla z novimi zapleti, solzami in seveda kuharskimi mojstrovinami. »Ni mogoče, da nam to uspe,« je dejal Jezeršek, ko mu je produkcija predstavila nov način dela zaradi epidemiološke situacije. A jim je uspelo! Pred nami je že sedma sezona kuharskega tekmovanja, za katero vsi sodniki v en glas trdijo, da je najbolj prijateljska, saj so tekmovalci delovali kot sinhrona ekipa. Karim Merdjadi pa razkrije skrivnost tretjega sodnika: »Bine, priznaj, da si jokal!« Volčič je priznal, a ni izdal, zakaj, saj gledalcem in gledalkam ne želi pokvariti presenečenja. Se bo pa tokrat prvič v zgodovini MasterChefa Slovenija zgodilo, da bosta v dveh oddajah samo dva sodnika. »Ja, tudi jaz sem zbolel za covidom-19. Štirinajst dni sem samo ležal, najbolj grozno pa je bilo, da sta mi izginila okus in voh. Tega sem se najbolj bal. Če to izgubi chef, je, kot bi frizerju vzel škarje, a na srečo se je vse povrnilo,« je dejal Volčič. Ustvarjalci oddaje še razkrivajo, da bomo lahko v novi sezoni videli tudi gostujočo sodnico – to ne bo nihče drug kot nekdanja tekmovalka Salome, ki se je gledalcem vtisnila v spomin po limonovi piti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: