Skočili z gradu, pristali v senu (VIDEO)

Grad Snežnik, eden najlepših in najbolj pravljičnih gradov pri nas, so pred dnevi za kratek čas zavzeli leteči vragi. K sreči ni šlo za kakšne zmaje, ki bi se z ognjem spravili nad grad, temveč za člane akrobatske skupine Dunking Devils. Ti so se tja podali skupaj s štirimi tonami sena ter dvigalom. Odločili so se, da bo del ekipe v globino skočil s samega obzidja, del pa z višine 17 metrov, na katero so se povzpeli z dvigalom. Njihov pristanek ni bil trd, ampak zelo mehak, saj jim je to omogočil velik kup sena. Četudi je ta v višino meril kar tri metre in je bil tako velik za cel šolski avtob...