Škandal po Emi? Klemen Slakonja umaknil del videa: »Iskreno mi je žal, če sem koga prizadel«

Letošnji zmagovalec Eme, Klemen Slakonja, se je znašel v središču pozornosti, potem ko je eden od njegovih video posnetkov naletel na val kritik.

Umetnik, znan po svojih dovršenih imitacijah, je v videu, v katerem upodablja vse zmagovalce Evrovizije tega tisočletja, uporabil temnejši puder za upodobitev estonskega zmagovalca iz leta 2001, Dava Bentona.

Njegova odločitev je pri delu občinstva sprožila pomisleke o primernosti takšne upodobitve, predvsem zaradi občutljive zgodovine, ki spremlja tako imenovani 'blackface' oziroma 'črni obraz'. Po burnem odzivu na spletu se je Slakonja oglasil z izjavo, v kateri je poudaril, da se je poučil o problematiki in da njegov namen ni bil kogarkoli užaliti.

»Poučil sem se o zgodovini 'črnega obraza' in ga nikakor ne podpiram. Iskreno mi je žal, če sem koga prizadel,« je zapisal v izjavi in dodal, da je pri ustvarjanju videa želel biti spoštljiv in avtentičen.

Opravičil se je

Dragi vsi,

zavedam se problematike, o kateri je govora. V svoji karieri sem oponašal že več kot 150 likov, peščica izmed njih je bila tudi temnopoltih. Ker sem odraščal v Sloveniji, niti nisem vedel, da je s tem kaj narobe.

Ko sem leta 2011 prvič izvedel takšno imitacijo, sem začel razumeti resnost te teme na globalni ravni. Od takrat sem pri upodabljanju ljudi različnih etničnih pripadnosti zelo pazljiv. Poučil sem se o zgodovini blackface-a in ga nikakor ne podpiram. Iskreno mi je žal, če sem koga prizadel.

Pri svojem videu ‘Eurovision Winners’ sem želel imitirati vse zmagovalne nastope tega tisočletja, pri tem pa sem se soočil z velikim izzivom – gospod Dave Benton je bil prvi in edini temnopolti zmagovalec tega tekmovanja. Kako bi lahko k temu pristopil spoštljivo, ne da bi koga užalil? Kaj bi bilo najbolj primerno? Nastopiti brez ličil in nositi le njegova oblačila? Upodobiti le njegovega belopoltega odrskega partnerja, gospoda Tanela Padarja? Ali povsem izpustiti zmagovalno točko Estonije?

Po tehtnem premisleku se mi je zdela najbolj smiselna, iskrena in avtentična izbira uporaba temnejšega pudra. Oddahnil sem si, da je moje dobre namene prepoznal tudi gospod Benton. Le dan po tem, ko sem video naložil na svoj YouTube kanal, je v intervjuju za The Euro Trip dejal: »Z moje strani ni nobene zamere. Po mojem strokovnem védenju je Klemen zelo nadarjen izvajalec, pevec in umetnik. Če bi me oponašal s svojo naravno poltjo, to ne bi bilo prav. Ljudje morajo razumeti, da je žaljivo upodabljanje blackface-a nekaj povsem drugega kot le uporaba temnejših ličil.« Za članek v Krooniki je pevec, rojen na Arubi, dodal: »Vse zmagovalce je parodiral popolno, vključno z mano.«

Edini namen tega imitacijskega projekta je bil počastiti vse neverjetne zmagovalce in izraziti svojo ljubezen do tekmovanja za Pesem Evrovizije. Ne želim deliti, temveč povezovati. To sporočilo velja tudi za mojo pesem How Much Time Do We Have Left. Kljub temu sem se, da bi se izognil morebitnim nesporazumom v prihodnje, odločil, da iz videa odstranim del, v katerem sem oponašal nastop gospoda Dave-a Bentona in gospoda Tanela Padarja, ki sta nastopala za Estonijo leta 2001.

Hvala za vašo podporo.