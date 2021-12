Skakati še ne sme, zato snema pesmi

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar je že pred časom dokazal, da ni spreten le na snegu, temveč se dobro znajde tudi za mikrofonom in kitaro. Štiriindvajsetletni Besničan je prvenec izdal decembra 2019, in sicer je zapel pesem Prijatelji, da je glasbeno nadarjen, pa je pokazal že večkrat. Glasba mu ni bila položena v zibelko, sta mu pa oče in mama pri petih letih kupila prvo diatonično harmoniko. V domači zbirki ima danes poleg dveh harmonik še akustično kitaro, bendžo, električno kitaro in klaviaturo. Žiga je tik pred prazniki in po nekajmesečnem glasbenem premoru v svet poslal novo pesem z naslovom Naj sneži. Po preboleli težki obliki covida-19 se še ne more vrniti na skakalnico, se pa zato vrača z novo ljubezensko balado, in sicer gre za njegovo četrto avtorsko pesem.

Naj sneži je božična balada z ljubezensko tematiko, v kateri nam pokaže svojo najnežnejšo plat. »Pesem govori o dveh zelo dobrih prijateljih, ki sta skupaj preživela lepe trenutke v prazničnih dneh, bila zelo povezana in iskrena drug do drugega. Oba sta srečo iskala drugod, pa čeprav sta jo imela tik pred seboj. Skozi pesem se spomini vračajo v prelepe zimske dni, kjer je živela takrat še neizpovedana ljubezen. Gre za zimsko balado o prijetnih večerih ob kaminu in skodelici čaja. Tukaj ste me verjetno spoznali tudi v nekoliko bolj nežni oziroma romantični obliki,« se zasmeji mladi skakalec, ki je hvaležen nekaterim glasbenikom, da so mu pomagali do končnega izdelka. »Pri snemanju pesmi so mi z odprtimi rokami pomagali naši vrhunski glasbeniki Anže Langus Petrovič, Jan Baruca, Marko Hrvatin, Mitja Bobič in Jure Rozman. Zelo sem hvaležen za njihovo mentorstvo in vloženo delo. Studijsko snemanje se je odvijalo na Primorskem in energija je bila neverjetna,« še pove Žiga, ki mu v videospotu družbo dela brhka mladenka, posneli pa so ga v prekrasni Logarski dolini v koči Alpske sanje v objemu Kamniško-Savinjskih Alp.