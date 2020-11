Številni starši se te dni borijo z dilemo: kako delati od doma, medtem ko so otroci doma. Zaradi epidemije koronavirusa spet večina otrok ni v vrtcih in šolah, za starše pa je poseben izziv, kako ob tem še (nemoteno) opravljati službene dolžnosti od doma.S to težavo se zadnje dni sooča tudi slovenska pevka in podjetnicaki se je znašla na prav poseben način. V stilu šale, ki te dni kroži po spletu, je sinova zvezala in jima zalepila usta, da je lahko sama opravila nekaj dela na računalniku.Njeni sledilci so seveda prepoznali, da gre za šalo in objavo pospremili s številnimi nasmehi.