Sina je rodila kar v domači postelji

Sreča na petek trinajstega FOTO: Osebni arhiv

Nekdanja pevka skupine Uniquein maneken ter podjetniksta na petek trinajstega postala oče in mati. Alen, ki je letos dopolnil petdeset let, je veselo novico delil s prijatelji in oboževalci na družabnih omrežjih.»Moje ime je Kobilica,. Rojen sem doma, in to na petek trinajstega! Izbral sem prav poseben dan. Dan, ko se staro umakne, da novo zaživi in zasije. Dan manifestacij. Trudil se bom za prijaznejši, lepši in boljši svet,« je po rojstvu sina zapisal ponosni očka. O veselem dogodku sicer nista razkrila nobenih podrobnosti, se pa mamica in mali korenjak odlično počutita. Kar je presenetilo številne Alenove prijatelje, je dejstvo, da se je Maja odločila za porod doma.»Ne morem te nehati občudovati. Mamica bom. Tako ponosna, hvaležna in to poletje zaljubljena v svoj čudoviti trebušček,« je Maja vzhičeno zapisala na svojih družabnih omrežjih sredi julija, ko sta z Alenom veselo novico, da pričakujeta prvega otroka, delila s širno Slovenijo.