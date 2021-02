Sin Rosvite Pesek se oglaša z dopusta: poglejte, kam je peljal ženo (FOTO)

V zadnjih tednih smo poročali o več znanih Slovencih, ki so se podali na dopust v tople kraje. Sedaj se jim je pridružil še, sin voditeljice na RTV. Filip je sledilcem sporočil, da sta tudi z ženona toplem. Drugače odinne uživata na plaži, jima pa ne manjka peska.Zakonca Pesek sta se namreč odpravila v Dubaj, ki je del Združenih arabskih emiratov (ZAE). Tam sta se podala na safari in si med drugim privoščila deskanje po puščavskem pesku, Filip pa je to pospremil z duhovitim komentarjem: »Peska na pesku.«