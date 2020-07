Sin Rosvite Pesek pred oltarjem doživel šok, spregovorila sta tudi o naraščaju (VIDEO)

Stroški višji, kot sta pričakovala

Mladoporočencaintrenutno uživata na medenih tednih v Črni Gori . Na romantičnem potovanju pa sta vsi vzela tudi nekaj časa za svoje sledilce na Instagramu, saj sta odgovarjala na vprašanja, ki so jima jih postavili.Med drugim je Nastja razkrila, da je svojemu možu med obredom pripravila presenečenje. S Filipovo pričo se je namreč dogovorila, da bo on vodil obred. Filipu je tako matičarka pred oltarjem dejala, da ju ne bo poročila ona, temveč nekdo drug. Poročna pravljica je s tem dobila še večje razsežnosti, saj sta se novopečena zakonca strinjala, da je to obredu dodalo še večjo osebno noto.Sledilce Filipa in Nastje je zanimalo tudi, kdaj, če sploh, načrtujeta naraščaj. Filip je dejal, da Nastja (še) ni noseča in da se mora najprej navaditi na psičko Zaro, ki je v njuno življenje vstopila letos. Vse ob svojem času, sta poudarila.Mladoporočenca pa sta spregovorila tudi o tem, koliko je stala poroka. Točnega zneska sicer nista želela razkriti, sta pa priznala, da so bili stroški za polovico višji, kot sta načrtovala. Je pa Filip tovrstne stroške primerjal z nakupom avtomobila: cena je odvisna od tega, za kakšni jekleni konjiček se odločiš.