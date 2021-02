Sin Rosvite Pesek o svoji mami: Jaz ji nič ne verjamem

Na najbolj norčavi dan pustnega časa, pustni torek, imamo priložnost, da se preobrazimo v kogar koli hočemo. Odraslim je prepuščena izbira, kdo ali kaj bodo postali za en dan, pri otrocih pa je tako, da je odločitev pogosto prepuščena njihovim staršem, se pa čez leta spominjajo, v kaj so jih našemili.​Na pusta je nostalgija očitno zgrabila, sina novinarke in televizijske voditeljice. Danes 26-letni Filip je objavil fotografijo, staro kakšnih 20 let, na kateri je kot plavolasi fantič oblečen v rdečo mušnico. »Mama pravi, da sem to jaz. Istočasno pravi, da je bila tisto leto 'rdeča mušnica' zelo aktualna pustna maškara. Skratka ... jaz ji nič od tega ne verjamem,« je hudomušno zapisal ob tem.