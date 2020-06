Sin Rosvite Pesek in njegova žena pokazala svoj talent (VIDEO)

Prvi ples Filipa in Nastje. FOTO: Facebook/Nastja Kramar

insta pred dnevi postala mož in žena. Mladoporočenca sta bila nadvse srečna, solze sreče je točila tudi ženinova slavna mama , televizijska voditeljica. Poroka je bila na gradu Štanjel, nevesta je nosila tradicionalno belo poročno obleko z zgornjim delom iz čipke. Kot je običaj, je izmenjavi zaobljub o večni zvestobi sledila poročna zabava, na kateri sta Filip in Nastja zaplesala prvi ples kot mož in žena ter navdušila vse zbrane.Preberite tudi:Kako sta se mladoporočenca znašla na plesnem parketu, si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku. Mi smo prepričani, da jima ponudba za sodelovanje v kakšnem plesnem šovu skoraj ne more uiti. morda pa bomo v kakšni od prihodnjih sezon šova Zvezde plešejo gledali mladoporočenca kot tekmeca.