Sin političarke postal novomašnik: na to pot sta ga pospremila tudi Mahnič in Tonin

Nekdanja poslanka državnega zbora Monika Gregorčič se veseli. Njen sin Rok je namreč pred dnevi postal novomašnik. V Šiški, kjer je bilo v soboto po poročanju Družine, še posebej ganljivo, so se spomnili Rokovih začetkov.

Na novi poti v duhovni poklic so ga poleg staršev, prijateljev in znancev pospremili tudi številni znani obraz iz svet apolitike. Kot je mogoče razbrati iz objavljenih fotografijah so v klopeh sedeli Alojz Kovšca, Lojze Peterle, Alenka Jeraj, Gregor Perič, Žan Mahnič in Matej Tonin.

Monika je sicer lansko leto, ko je bil Rok posvečen v diakona za radio Ognjišče dejala, da so ob posevečenju prevevali mešani občutki. Po eni strani je bila vesela in radostna, na drugi strani pa jo je skrbeli in je občutila tudi nekaj dvomov. Dejala je, da se je sin za to pot odločil popolnoma sam in da čeprav je vera v njihovi družini prisotna, ni prisotna v takšni meri kot morda v kakšnih drugih družinah novomašnikov in diakonov. »Sama izhajam iz meščanske družine intelektualcev, kjer so bili moji predniki vseeno malce bolj netradicionalno vzgojeni ali pa ne tako konservativno kot morda pri kakšnih drugih podobnih družinah,« je dejala in še dodala, da sama ni sinove odločitve nikoli obešala na velik zvon, saj to smatra za intimno družinsko odločitev.