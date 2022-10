Sin Pirc Musarjeve o tem, kaj je bilo zanj najbolj naporno v času kampanje (VIDEO)

V volilnem štabu Nataše Pirc Musarjeve v Ruski dači je vladalo veselo in sproščeno vzdušje. Predsedniško kandidatko so poleg prijateljev in podpornikov prišli podpret tudi člani njene družine – njena mama, mož Aleš, sin Maks in hišni ljubljenček čivava.

Študent Maks (21) nam je odgovoril na nekaj kratkih vprašanj.

Kako komentirate izid prvega kroga volitev?

Za zdaj je izid pričakovan glede na javnomnenjske ankete. Ponosen sem na mami, da smo prišli tako daleč. Ni bilo lahko. Treba se je bilo potruditi in držati živce skupaj, ampak smo ji stali ob strani.

Kaj je bilo za vas osebno najbolj naporno v času kampanje?

Zame psihično najbolj naporno je bilo brati komentarje ljudi.

Pričakujete, da bo drugi del kampanje manj naporen?

V bistvu ne pričakujem, da bo manj naporno. Bilo je govora o tem, da bo malo manj soočenj in zato bi lahko bilo fizično manj intenzivno, po drugi strani pa bo v drugem krogu napad na dveh frontah, kar bo zagotovo težje.

Kaj pričakujete v drugem krogu, je to sploh vprašanje?

Zmago.

Več o predsedniški volilni nedelji pa v članku: