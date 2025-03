Sin Nine Osenar Kontrec presenetil v oddaji. Dokazal je, da ni vse v velikosti

V novi epizodi oddaje Moj dragi zmore, ki bo na sporedu danes zvečer, bomo lahko videli sina voditeljice Nine Osenar Kontrec - Marlona. Kot razkriva napovednik, je skupaj s še štirimi otroki sodeloval v zanimivem izzivu. Tekmovalec Klemen se je v vlečenju vrvi pomeril z otroki, ki so stari med sedem in enajst let, in v prvem poizkusu je proti njim izgubil in tako vsaj v tem poizkusu ni opravičil stave svoje izbranke.

Četudi je v prvem poskusu Klemen izgubil, pa zanj še ni bilo vse izgubljeno, saj je imel na voljo še dva. Kako sta se razpletla, pa bomo videli v oddaji.

V oddaji Moj dragi zmore so tekmovalci postavljeni pred nadvse zanimive in zabavne izzive. V eni od prejšnji epizod je na primer tekmovalec Boštjan moral odpeti deset nedrčkov v eni minuti. A naloga ni bila tako preprosta, kot se morda sliši, saj je imel prevezo na očeh, uporabil pa je lahko eno roko. Več o tem smo pisali v drugem članku.