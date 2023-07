Sin ne izpolnjuje obljub. Ali lahko razveljavim pogodbo o dosmrtnem preživljanju?

Takole pravi ...

Spoštovani!

S sinom sem nedavno podpisala pogodbo o dosmrtnem preživljanju, v skladu s katero naj bi po moji smrti prejel mojo hišo. Sin pa obveznosti, kot je dogovorjeno v pogodbi, ne izpolnjuje. Pravzaprav ne izpolnjuje ničesar, kar je obljubil (me ne obiskuje, mi ne pomaga pri domačih opravilih, ne vozi me k zdravniku ...). Glede na to me zanima, ali lahko takšno pogodbo razveljavim in kako lahko to storim?

