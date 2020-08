Sin naše pevke kot iz reklame: ga prepoznate?

Glasbenica, ki smo jo lahko spremljali tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas, je zelo ponosna na svojo družino. Že več kot 24 let je poročena zin v zakonu so se jima rodili trije otroci.Najstarejši je sinter hčerkiin najmlajša, ki bo septembra dopolnila že 13 let. Prav sina Aneja se mnogi spomnijo po simpatičnem in ganljivem duetu, ki ga je pri rosnih štirih letih zapel s svojo mamo.Pesem z naslovom Mama ti si moja je bila takrat prava uspešnica, ampak tudi mali Anej je odrasel in to v postavnega mladeniča, ki ga mama s ponosom objavi tudi na socialna omrežja. Pred kratkim je objavila njegovo fotografijo s plaže in zapisala, da spominja na junaka iz serije Obalna straža. Sicer pa je Anej pred kratkim praznoval 24 rojstni dan.