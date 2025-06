Sin Marjetke in Aleša Vovk prišel v finale resničnostnega šova

Pred koncem letošnje sezone resničnostnega šova Mali šef Slovenije: mala mal'ca, v kateri smo lahko videli šest nadobudnih mladih kuharjev in kuharic, je le še zadnje dejanje - finale. Do finala sta žirante najbolj prepričala Vasja Hojs Rakić in Vid Vovk, ki je sin glasbenikov Marjetke in Aleša Vovka.

Kdo izmed njiju bo najbolje opravil izziv, ki jima ga bosta zadala žiranta Mojca Mihovec in Jorg Zupan? Po poročanju portala 24ur bosta v velikem finalu, ki bo danes, kuhala hkrati. Naloga pa zagotovo ne bo lahka, a glede na to, da sta že dokazala, da se odlično znajdeta pri kuhanju, verjamemo, da jima jo bo uspelo dobro opraviti.

V finalu bo razdeljenih 30.000 evrov. Zmagovalec bo prišel do častnega naziva zmagovalca, poleg tega pa bo svoji šoli prinesel denarno nagrado v višini 10.000 evrov. Drugouvrščeni bo šoli prinesel 6.000 evrov.