Sin Gregorja Viranta hodil na to prestižno šolo v ZDA, zdaj je oče sporočil tole

»Načeloma ne objavljam tvitov zasebne narave, ampak tokrat bom naredil izjemo in delil očetovski ponos. Empire State Building je bil včeraj (v sredo, op.a.) v barvah Columbia. Mladi doktor prava Columbia Law pa ima pred sabo čudovito profesionalno avanturo,« je na twitterju delil ponosni nekdanji minister za notranje zadeve in javno upravo Gregor Virant, ki je tudi sam po izobrazbi in poklicu pravnik.

Univerza Columbia velja za top deset najboljših univerz na svetu in velja za eno najpomembnejših svetovnih raziskovalnih središč. Po nekaterih podatkih sama šolnina na tej univerzi ni pretirana, so pa visoki stroški nastanitve. Columbia je na lestvici med stotimi najdražjimi fakultetami v ZDA.

Virantov sin Benjamin je bil izredno uspešen dijak že v gimnaziji. Leta 2018 se je Virant pohvalil, da je v 3. letniku gimnazije postal državni prvak v angleščini. »Ponos je premočan,« je takrat zapisal Virant in dodal, da s tem Benjamin nadaljuje družinsko tradicijo, saj je tudi sam bil državni prvak v francoščini, njegova žena Bojana Brejc Virant pa med najboljšimi desetimi v slovenskem jeziku.

Zakonca imata še enega starejšega sina Davida, ki je povsem posvečen naravoslovnim temam. Pred leti je doktoriral iz mikrobiologije na eni od vodilnih nemških raziskovalnih institucij Max Planck, zdaj pa je zaposlen v enem od podjetju za biotehnologijo v Tehnološkem parku v Ljubljani.

»Najlepše je, ko vidiš, da otroci vedo, kaj hočejo in ko so uspešni ter zadovoljni,« je dejal ponosni oče Virant, ki ostaja nekdanji politik, saj kot je dejal, se s politiko ne namerava več ukvarjati.