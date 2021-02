Simbol na Fafanglovi maski sprožil polemike. Veste, kaj pomeni? (FOTO)

Mario Fafangel. FOTO: Uroš Hočevar



Zvezdne steze so tudi ideologija

Zvezdne steze. FOTO: Press Release

Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZki v javnosti večkrat razlaga o trenutni epidemiološki situaciji, je v četrtek na novinarski konferenci med drugim poskušal javnost pomiriti in povrniti zaupanje v hitre teste. Dejal je še, da je stroka vztraja pri tem, da se odprejo šole in odpravijo nekateri ukrepi.Nekateri pa se niso osredotočali le na vsebino njegove predstavitve, temveč jih je v oči zbodla rdeča barva maske, ki jo je nosil, in to, ali ima kak poseben pomen.Eden od uporabnikov twitterja je celo prepričan, da gre za simbol Levice ali gibanja Antifa. Ljubitelji znanstvene fantastike seveda vedo, da ne gre za nič drugega, kot za zaščitni znak zvezdne flote iz legendarnih Zvezdnih stez. Tisti pozorni, so lahko opazili, da ima Fafangel enak znak tudi na majici.Zvezdne steze (Star Trek) je niz ameriških znanstvenofantastičnih nadaljevank, ki so jih snemali od 70. let prejšnjega stoletja pa vse do danes. Med ključnimi sporočili je ideologija vključevanja, sožitja različnih ras, širjenja miru in medsebojnega spoštovanja. Zvezdne steze so v preteklosti večkrat podirale tabuje, npr. s poljubom med belcem, kapitanom Kirkomin temnopolto igralko Uhuro, kar je bilo pred dobrega pol stoletja na televizijskih zaslonih še nezaslišano. V najnovejši seriji, Discovery, pa so producenti Zvezdnih stez poskrbeli za nemalo polemik zaradi gejevskih poljubov in igralcaki je uradno nebinarna oseba in bi rad, da ga v resničnem življenju namesto z 'on' ali 'ona' naslavljajo z 'oni' in 'njih' (they/them), torej kar v množinski obliki.