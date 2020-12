Silvestrski program sestavljen iz kar treh oddaj

V goste prihaja Helena Blagne. FOTO: MARKO FEIST

Brez Alfija ni silvestrske noči. FOTO: MARKO PIGAC

Prišla bo tudi posebna gostja, gospa Korona, ki nas spremlja že vse leto.

Pet oddaj Silvestrski pozdrav, ki jih je ekipa TV Slovenije posnela v minulih petih letih, je že v arhivu, iz katerega bodo utrinke črpali na letošnjo silvestrsko noč v oddaji Adijo, 2020! Vodil jo bo, ki bo gledalce in gledalke, ob pomoči številnih slovenskih glasbenikov, na daljavo popeljal v novo leto.Z njim bodo silvestrovali najuspešnejši pevke in pevci, prav tako pa bomo videli številne znane Slovence, ki so doma in v svetu pustili sled. To so, bratjein mnogi drugi sodobni umetniki.»Gostili bomo tudi gasilke in gasilce, predstavnike policije, Častno stražo Slovenske vojske, porodničarje pa tudi vse, ki ta čas skrbijo za bolne v UKC Ljubljana in Maribor,« razkriva Švab. Urednikpa dodaja, da bomo v dveh urah in pol slišali številne glasbene uspešnice in videli nekaj najlepših utrinkov iz prejšnjih prazničnih oddaj, ko so silvestrovali na Štajerskem. Gledalci in gledalke bodo lahko med oddajo pošiljali kratka SMS-sporočila in v njih zapisali, komu so za kaj hvaležni in po čem si bodo zapomnili to leto.»Prav tako bodo lahko pošiljali fotografije, ki jih bomo v živo objavili in z njimi gradili virtualno smrečico,« še razkriva Hofer. Opolnoči pa botudi tokrat zapel Silvestrski poljub. »Čeprav narazen, si bomo blizu,« pove Blaž Švab, tudi scenarist oddaje, ki je sicer zadnjih 20 let vedno silvestroval na odru. Tokrat pa bo z gledalci vse do ene ure zjutraj na novoletni dan. Še pred oddajo Adijo, 2020! bo na sporedu Parada zmagovalcev, ki je nastala pod taktirko urednika, voditeljske niti pa bo imela v rokah, ki bo pisala pismo dedku Mrazu in se v njem posvetila najbolj čudnemu letu, ki smo ga preživeli. In vanj zajela vse, od globalnih podvigov, lokalnih presežkov do velikih osebnih zmag.Najboljši stendupovski komiki se bodo v oddaji pomerili v All stars kvizu leta med vzhodom in zahodom, glasbeniki bodo na varni razdalji igrali v dvojicah, gostili pa bodo še tri izjemne osebnosti in v treh večjih slovenskih mestih priredili poseben resničnostni šov. Silvestrski program se bo sicer začel že takoj po Dnevniku ob 20. uri, ko bo poskušala vse, ki bodo pred TV-zasloni, v dobro voljo spraviti ekipa satirične oddaje Kaj dogaja z voditeljemna čelu in pod taktirko uredniceAvtorji bodo na svojevrsten način komentirali iztekajoče se leto, več bo glasbe, v goste pa bodo prišli nekateri znani Slovenci, ki bodo vsem gledalcem zaželeli vse najlepše. Med njimi bosta diva slovenske glasbein prvi mož NIJZ. Prišla pa bo tudi posebna gostja, gospa Korona, ki nas spremlja že vse leto. A vsi upamo, da bo to njen edini in tudi zadnji obisk v javnosti.