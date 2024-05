Tanja Ribič Slovencem pojasnila, zakaj ni podpisala peticije Nike Kovač za splav

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je v četrtek v Kennedyjevem centru v Washingtonu prejela nagrado Vital Voices Global Leadership, ki jih podeljujejo voditeljicam gibanj za človekove pravice, ekonomsko opolnomočenje in politične spremembe.

Nika Kovač. FOTO: Črt Piksi

V zadnjem času je inštitut sicer znan predvsem kot koordinator mednarodne kampanje Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varen in dostopen splav v Evropi. Po podatkih z začetka meseca so doslej v Sloveniji zbrali že 100.000 podpisov podpore.

Tanja Ribič. FOTO: Foto: Dejan Javornik

Igralka jasno povedala, da umetni prekinitvi nosečnosti ne nasprotuje

Ob tem se je na družabnem omrežju oglasila tudi znana igralka Tanja Ribič. Pojasnila je, da kljub govoricam, ki da krožijo, da je proti splavu, to ne drži. Je pa v daljšem zapisu pojasnila, zakaj ni podpisala peticije peticijo My voice, My choice. Za varen in dostopen splav. Tako je meddrugim sporočila: »Ne podpisujem pa peticij, predvsem ne o stvareh, ki niso moja stroka (za razpravo o umetni prekinitvi nosečnosti imamo v Sloveniji, na Poljskem in v Evropi veliko število ginekologov in porodničarjev), niti o stvareh, ki zadevajo drugo samostojno in suvereno državo, članico EU.«