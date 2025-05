Sestra Nike Zorjan ni mogla ostati tiho: razkrila, kaj jo najbolj boli

Te dni na slovenski glasbeni sceni odmeva vojna med Niko Zorjan ter zakoncema Marjetko in Alešem Vovk. Na njuno zahtevo je namreč platforma Youtube odstranil pevkine videospote.

Kako sta Vovkova za Slovenske novice utemeljila svojo odločitev in kaj na vse to pravi odvetnik Zorjanove, si preberite v članku na tej povezavi.

Eva Zorjan: Sovražim, ko se komu dogaja krivica

Je pa spor med glasbeniki komentiral tudi voditelj Iztok Gartner. »Berem, da so Niki Zorjan z YouTuba pobrisali večino pesmi, za kar sta zaslužna Raay in Marjetka, ki sta bila seveda avtorja in je zdaj med njimi očitno prišlo do spora, katerega posledica je to maščevanje z odstranitvijo komadov. Očitno sta na Niko zelo jezna (res me zanima, kaj točno jima je naredila), da sta se odločila za ta korak, je pa situacija, da ti skenslajo skoraj kompletno videografijo, zelo zaj*****. No, upam, da rešijo,« je zapisal na facebooku.

Se je pa pod objavo – na presenečenje mnogih – oglasila tudi Nikina sestra Eva Zorjan. »Sovražim, ko se komu dogaja krivica, še posebej pa nekomu, ki mi je tako blizu,« je zapisala v komentarju, o podrobnostih pa ni želela govoriti.