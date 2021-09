Šeruga okrcal slovenske lepotice: Kot da bi jo iz truge vlekli ... (FOTO)

, ki ga širna Slovenija pozna kot popotnika, je tudi strasten fotograf. To poletje se je na vse pretege trudil iskati lepotico oziroma muzo, »s katero bo Slovenija v ozadju vsaj na fotografijah še lepša kot že sicer«. A kot pravi, pri tem nima sreče. Po njegovih besedah so slovenske dolgonoge lepote neverjetno zasedene.»Sem bil to poletje s parimi dolgonogimi lepotami dogovorjen za slikanje – pa ni šlo in ni zneslo, nikakor! Ker so to neverjetno zasedene mlade dame, same neke misice, na instagramu je pa itak vsaka druga "model". Res hudo zasedene! Sem včeraj eno okoli dvanajstih klical, pa je bilo slišati, kot da jo iz truge vlečejo: Uuuaaaa, a je že dan? Ne, ta teden pa res nimam časa, do nedelje sem čisto zasedena. Saj vas bom jaz poklicala, gospod Šeruga,« je opisal enega od pogovorov z lepotico.Šeruga je dejal, da za gajbo piva stavi, da ga ne bo poklicala, a se je nato kmalu udaril po glavi. »To so manekenke, ki so ob šampanjcu gor rasle.« Hkrati pa pravi, da ne bo obupal pri iskanju muze ...