Seksi snaha Gašparja Gašparja Mišiča: od vodenja vremena do nove službe (FOTO)

FOTO: Instagram

Pred nekaj leti je na medijski sceni zasijala mlada Gorenjka, seksi vremenarka, ki je sicer diplomirana psihologinja. Veliko zanimanja je dvignila tudi s priznanjem, da ima povečano oprsje, o čemer je brez težav spregovorila. Nekdanja vremenarka na Planet TVje lani prvič postala mamica. Čeprav s partnerjemživita na Obali, sta se odločila, da se bo njun prvorojenec rodil v postojnski porodnišnici.Mlada starša Pia in Miha sta malega junaka poimenovala, zanimivo pa je, da je malček vnuk znanega politika in poslovneža, ki ga poznajo predvsem na Obali. Gre za, ki je ob rojstvu vnuka priredil zabavo za 200 ljudi, in kot je slišati, se je z njim veselila vsa Primorska, za program pa so poskrbeli vinski vitezi.Pia se je poslovila od televizijskih zaslonov že pred nosečnostjo in se podala v popolnoma nove vode. V butični trgovini v Piranu prodaja zanimive spominke in pred kratkim jo je obiskala tudi spletna vplivnica, saj sta si s partnerjem zaželela prav posebnega spominka. Naredila sta namreč odlitek svojih rok, ki ga je spretno opravila prav Pia.