Seksi Slovenka spakirala kovčke: poglejte, kako uživa na vroči plaži

Priljubljena slovenska pevkase je kot kaže naveličala hladnega vremena. V teh dneh se namreč postavna Štajerka mudi v Dubaju, kamor se je odpravila na težko pričakovani dopust.Razkrila nam je, kako med pandemijo poteka življenje tam in povedala, da so pravila tam mnogo bolj stroga kot pri nas. »Ljudje se striktno držijo predpisov, nosijo maske, vse se razkužuje ... Rekla bi, da me tu celo manj skrbi za virus. Je pa treba nase paziti doma in tudi tukaj je enako. Spremembe skoraj ni. Sonce, morje in pesek pa so nekako pripomogli k temu, da na trenutno situacijo vsaj za nekaj časa pozabim in uživam«, je o sicer neplaniranem dospustu, ki se je zgodil čisto spontano, povedala Nina.Tako kot tudi vsi udeleženci glasbene industrije tudi ona že več kot leto dni ne nastopa in s tem se še vedno težko spopada, a pravi, da ji to ni vzelo motivacije. Pripravila je kar tri nove skaldbe, ki bodo luč sveta ugledale v prihodnjih mesecih.»Prvih 14 dni je bilo zabavnih, priznam. Potem pa je šlo vse težje in vsak dan komaj čakam, da pride ta dan, ko bom spet stala na odru pred publiko. Sama imam srečo, saj delam tudi v domačem podjetju in s tem plačujem račune. Če ne bi bilo tako, pa sploh ne vem, kako bi preživela to leto in prihajajoče mesece. Jaz sem pripravljena, lahko začnemo jutri. Posnela pa sem tudi tri nove pesmi, ki čakajo na pravi trenutek. Z eno od njih bom šla na CMC festival, v kakršnikoli obliki le ta pač bo letos,« je o svojih glasbenih planih še dodala seksapilna rjavolaska.