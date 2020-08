Seksi Slovenka noče biti ‘sponzoruša‘, zavrnila je milijone (VIDEO)

skuša uspeti na svetovnih modnih pistah. Je Slovenka, rojena v ZDA, a je zaradi finančnih težav v družini morala delo poiskati tudi v Evropi. Kot je dejala, je živela v okolici Las Vegasa, a ko se je konec devetdesetih let prejšnjega stoletja zgodil borzni zlom, so se začele težave. Njen oče je pričel kockati in popivati, sledila je ločitev in vrnitev v Slovenijo, kjer je otroštvo preživela z babico in dedkom.Zaje spregovorila o pogojih dela in različnih ponudbah, tudi nespodobnih, ki jih je dobila od poslovnežev, znanih športnikov in drugih.Tako je dejala, da se je družila z enim od najbolj plačanih srbskih športnikov in da sta imela prijateljski odnos.V Beogradu jo je vpeljal v družabne kroge, a pravi, da je bila naivna, ko si je predstavljala, da v njej ne vidi le lepega telesa. »Imel je družino, a je želel, da sem njegova ljubica, a tega nisem želela, on pa se tudi ni želel prekiniti zveze,«, je razkrila.