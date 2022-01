Seks na javnem mestu: Lepa Afna razkrila, kje je nazadnje to počela (VIDEO)

Priljubljena vplivnica Lea Filipovič, ki jo na družbenih omrežjih poznamo predvsem pod imenom Lepa Afna, je prvič javno spregovorila tudi o svojem intimnem življenju. David Amaro ji je v kratkem intervjuju postavil kar nekaj žgečkljivih vprašanj, na katere je Lea brez zadržkov odgovorila.

Med drugim je priznala, da je v preteklosti večkrat hlinila orgazem. Pravi, da ji zdaj tega ni treba več početi. Razkrila je, da si s fantom večkrat pošiljata gole fotografije, saj je njen Anže profesionalni športnik, zato veliko časa preživita narazen. Voditelja je zanimalo tudi, ali se je kdaj strastem predala na javnem kraju. V smehu je dejala, da se je to zgodilo večkrat. »Če jaz začnem naštevati, kje vse ...« pravi Lea in dodaja, da se je to nazadnje zgodilo na Kreti.