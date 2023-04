Šefinja DZ se je prvič s fotografijo iz Afrike oglasila na instagramu (FOTO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je ta teden obiskala vzhodno Afriko. Po obisku Ugande, kjer se ji je izpolnila želja z obiskom tamkajšnjega živalskega vrta in centra za zaščito divjih živali, srečala pa se je z ministrom za turizem Martinom Mugarro Bahinduko, je obiskala še Ruando. Tam jo je prvi dan obiska sprejela predsednica poslanske zbornice Ruande Donatille Mukabalisa. V njenem spremstvu je predsednica DZ obiskala tudi spominski center, posvečen žrtvam ruandskega genocida izpred 29 let.

V popoldanskem času se je Klakočar Zupančičeva srečala še z zunanjim ministrom Vincentom Birutaom in ločenim sprejemom pri ruandskem predsedniku Paulu Kagameju in pri predsedniku vlade Edouardu Ngirenteju.

Urška Klakočar Zupančič z ruandskim predsednikom Paulom Kagamejem. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Medtem ko so iz Ugande prihajale fotografije presrečne šefinje DZ, kako boža in hrani živali, pa sama ni objavila niti ene na svojem instagramu. To je storila šele po obisku Ruande, ko se je srečala s tamkajšnjim predsednikom. »V veliko čast mi je bilo spoznati ruandskega predsednika Paula Kagameja, ki je imel odločilno vlogo pri končanju genocida,« je zapisala in objavila Fotografijo.

Klakočar Zupančič je med pogovori v parlamentu v Kigaliju izpostavila, da si državi delita vrednote in dejala, da si državi lahko odpreta vrata za poslovanje, izmenjavo znanja, zlasti na področju varstva okolja in spodbujanja človekovih pravic.