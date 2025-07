Sedemletna Korošica Zoja Krasnik navdušila v Španiji

Zojo Krasnik, ki je letos zaključila prvi razred, na Koroškem poznajo že skoraj vsi. Ni nastopa v šoli ali na kakšni drugi prireditvi, kjer ta mlada in nadarjena pevka ne bi sodelovala. Zoja prihaja iz Slovenj Gradca in je že nekaj let učenka glasbenega centra Balu pod vodstvom pevke Nastje Gabor.

Prag glasbenega centra je prvič prestopila pri petih letih in od takrat je glasba njena prva ljubezen. To dokazuje že nekaj let, saj se je nedavno po številnih nastopih na festivalih doma in v tujini kot edina slovenska predstavnica udeležila tudi pevskega tekmovanja v španskem Figueresu.

Zoja je stkala številna poznanstva in domov odnesla dragocene spomine.

Tam je med 16. in 19. julijem potekal mednarodni glasbeni festival Bravo, ki je združil mlade glasbenike iz različnih držav. Slovenjgradčanka, ki pri rosnih sedmih letih osvaja številna priznanja na raznih nastopih, je odlično zastopala naše barve, saj je osvojila četrto mesto. Zoja je s svojim nastopom zelo zadovoljna.

Festival se je začel s prijetnim spoznavnim večerom

»Imela sem se zelo lepo! Spoznala sem deklice iz različnih držav, stkala nova prijateljstva in se zaljubila v španski jezik. To je bila posebna izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabila,« je zadovoljna mlada pevka.

Nato je sledil tekmovalni dan, ko so se mladi talenti predstavili s svojimi glasbenimi interpretacijami in navdušili občinstvo. Zojo je na poti spremljala mama Neja, ki je izkušnjo opisala kot čudovito.

»Dogajanje je bilo zelo pestro, a je bila Zoja pripravljena in se je odlično odrezala. Veseli me, da je spoznala nove ljudi, različne kulture in jezike,« je zadovoljna. Ob njiju je bila tudi prijateljica ​Polona Blaznik, ki je prav tako dobra prijateljica Zojine mentorice Nastje. Mlada Korošica zdaj zasluženo uživa na počitnicah, že jeseni pa jo čakajo novi podvigi. Oktobra je namreč povabljena na koncert, ki ga v Skopju pripravljajo v spomin pokojnemu pevcu Tošeju Proeskemu.

