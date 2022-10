Sedem mesecev trpljenja: znana Slovenka razkrila, kaj jo je doletelo

Izgorelost ali burnout je po mnenju mnogih strokovnjakov bolezen sodobne družbe. Gre za neznosen občutek čustvene, kognitivne in telesne izčrpanosti, do katerega običajno pride zaradi izjemnega ali dolgotrajnega stresa, tako na delovnem mestu kot tudi na osebnem področju.

Z izgorelostjo se srečuje in spopada vse več ljudi, med temi, ki so odkrito spregovorili o tem, so tudi številni znani Slovenci. Aljoša Bagola je o tem napisal celo knjigo z naslovom Kako izgoreti … in vzeti življenje v svoje roke in v javnosti večkrat povedal, kako se je spopadel z njo in jo uspešno premagal.

Leta 2018 je izgorelost spravila v bolnišnico tudi priljubljenega radijskega voditelja Denisa Avdića. Sedem let je vstajal zgodaj zjutraj, delal na radiu, televiziji in zvečer imel predstave. Povedal je, da mu je naenkrat zmanjkalo goriva in da lahko izgorelost vodi v depresijo.

Nadaljujte branjem na mična.si.