Zdaj je uradno: Čeglaj se bo v ringu pomeril s tem znanim Slovencem (FOTO)

Sanjski moški Gregor Čeglaj je med slovenskim vplivneži povzročil nemalo nemira in njegove objave so odmevale kar nekaj dni po razkrivanju tančic skrivnosti scene slovenskih vplivnežev. V ring je povabil svojega naslednika Blaža Kričeja Režka, partnerja Katarine Benček, ene od žrtev njegovega blatenja po instagramu, in Janija Jugovica.

Nepričakovano se je na njegov dobrodelni dogodek odzval še en znani Slovenec in Čeglaja povabil, da se pomerita v ringu. Gre za Anžeta Žerovca iz šova Poroka na prvi pogled, ki je Čeglaja javno pozval na dvoboj.

»Najlažje je ocenjevati ženske in biti pameten na instagramu. A imaš jajca, da greš z mano v ring?« je sporočil na instagramu. Čeglaj se je na vabilo odzval z ostrimi besedami in seveda sprejel vabilo.