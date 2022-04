Se spomnite priljubljenega slovenskega voditelja? Tako je videti danes (FOTO)

Stojan Auer je bil med letoma 1992 in 1997 kralj slovenske televizije z oddajo Poglej in zadeni. V Slovenijo je pripeljal Backstreet Boys, Nsync, Kelly Family in mnoge druge. Oddaja je bila svojevrsten fenomen, saj je gostil številne zvezdnike svetovnega formata, kar kasneje ni uspelo praktično nobenemu slovenskemu televizijskem voditelju.

Nekaj časa Auerja ni bilo na spregled, vmes se je zapletel v sodne bitke in zaradi davčne utaje pristal za zapahi, kjer je preživel skoraj leto dni. Po dolgem času pa se je pojavil na spletu, in sicer v objemu čuka Jožeta Potrebuješa.

Auer ostaja aktiven v medijskem svetu s svojo radijsko postajo Radio Net FM in televizijskim kanalom Net TV, zadnje čase pa se ukvarja tudi z lokalno politiko.