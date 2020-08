Se spomnite Sandre Auer? Poglejte, kaj počne sedaj (FOTO in VIDEO)

Sandra Auer večkrat pleše tudi s hčerko. FOTO: Tiktok, zaslonski posnetek

Hčer nekdanjega voditelja in politikaje širna Slovenija pred leti spoznala v šovu Big Brother. Med drugim so si jo mnogi zapomnili po slavnem prepiru z, ko je zaropotalo zaradi sira.Sandra danes živi umirjeno družinsko življenje, ima sina in hčer, je pa tudi izredno priljubljena na tiktoku. Tam redno objavlja videoposnetke, na katerih pleše in poje, nemalokrat pa se ji pri tem pridruži tudi hči. Ima več kot 20.000 sledilcev, zadnje čase pa o tem omrežju izobražuje tudi podjetja. Auerjeva je sodelovala tudi pri ustvarjanju t. i. vodnika za ženske, saj je prepričana, da bi se vsaka morala ozreti vase.Objavljamo nekaj njenih utrinkov s spletnih omrežij:Na račun prepira o siru je nastala celo glasbena uspešnica.