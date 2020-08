Se spomnite Sabine, Mojce in Indire? Tako so videti danes (FOTO)

FOTO: Instagram

Se še spomnite oddaje The Biggest Loser, kjer so se tekmovalci borili s svojimi kilogrami? V prvi sezoni so veliko prahu dvignila tri dekleta.inso med oddajo sklenile zavezništvo in zdelo se je, da so stkale prijateljstvo za vedno. Indira je celo prišla v finale, kjer pa jo je premagal moški del ekipe. Spomnimo, v šovu so bile zaveznice, Sabina je skrbela za sveže pričeske, Mojca je s svojim glasom in petjem popestrila številne večere, Indira pa je dekleta razvajala in jih učila lepotnih trikov.Po končanem šovu pa so se njihove močne vezi nekoliko zrahljale in le redko jih je bilo mogoče videti skupaj. Vsaka se je podala na svojo pot, očitno pa niso pozabile druga na drugo. Pred kratkim so na svojih instagram profilih delile skupno fotografijo.